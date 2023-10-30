المنشاوي يترأس اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية

شهدت جامعة أسيوط انعقاد اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية والمنعقدة عن شهر أكتوبر 2023 وذلك برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية والإدارية المسئولة عن متابعة العمل بالجامعة الأهلية .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد المنشاوى على حرص إدارة جامعة أسيوط الحكومية على استمرار توفير الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية وتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق باسم ومكانة جامعة أسيوط الأم والمنبثقة من مظلتها جامعة أسيوط الأهلية والتي تم إنشائها وتجهيزها على مستوى متقدم لتحقق الهدف المرجو من إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، مشيداً بما يحظى به ذلك المشروع القومى الهام من دعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأب الروحى لمشروع إنشاء الجامعات الأهلية المصرية وحرص سيادته على إنشائها لتكون جامعات ذكية فى مصاف جامعات الجيل الرابع وعلى نحو يواكب الجامعات العالمية المتقدمة وتلبى احتياجات سوق العمل .

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى أن العام الجامعى الجارى 2023/ 2024 هو العام الدراسى الثانى بالجامعة بما تضمه هذا العام من نحو 3500 طالب وطالبة من الدارسين بالجامعة فى (١١) برنامجاً دراسياً في (7) كليات؛ عملية، ونظرية هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم المالية و الإدارية، والألسن واللغات التطبيقية .

وصرح الدكتور نوبى محمد حسن أن اجتماع لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية أسفر عن عدة قرارات تتضمن تكليف مصطفى حسن الأمين المساعد بجامعة أسيوط للعمل أميناً عاماً لجامعة أسيوط الأهلية اعتباراً من 24 نوفمبر 2023 ، كما تم الموافقة على انتداب كلياً لجامعة أسيوط الأهلية كل من جيهان محمد عمر درويش باحث شئون تعليم أول للإشراف العام على أعمال شئون التعليم والطلاب، أبو بكر على أحمد أخصائي أول (أ) شئون تعليم وطلاب للإشراف على شئون القيد والتسجيل وقبول الطلاب الوافدين، وأحمد شحاتة خليل أخصائي أول (أ) شئون تعليم وطلاب للإشراف على شئون الدراسة والامتحانات والخريجين بجامعة أسيوط الأهلية.

كما أضاف الدكتور نوبى أن الاجتماع تضمن كذلك الاتفاق على ضرورة وضع آلية لتوفير رعاية صحية للطلاب الدارسين بالجامعة الأهلية وما يستلزم ذلك من توفير طاقم طبى مزود بالاحتياجات الأساسية للتعامل مع أى حالة طارئة ، كما تم استعراض العروض المقدمة من البنوك المصرية لتنظيم تدريب عملي لطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية سواء داخل الجامعة وداخل فروع البنك المنوط بها عقد التدريب ، كما تم استعراض التقرير الخاص بنسب إنجاز المنصات التعليمية لكليات جامعة أسيوط الأهلية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية الأخرى.