مجلس جامعة القناة: الأطقم الطبية داخل المستشفيات التابعة جاهزة للتعامل مع تداعيات غزة

عُقد مجلس جامعة قناة السويس اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ، اليوم الإثنين، الموافق 30 أكتوبر بمشاركة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة.

في مستهل المجلس- قدم الدكتور ناصر مندور التعازي لأسرة كلية الطب لوفاة الدكتور يوسف وهيب بكلية الطب، كما قدم واجب العزاء للدكتور محمد عبد الرحمن وكيل معهد التقنية الحيوية لوفاة نجلته داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .

وقبل بدء الجلسة - حرص الدكتور ناصر مندور إلى الإستماع إلى تقرير مفصل حول جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة ؛ بمتابعة إستعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية؛ لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات الجامعية .

هذا وأعلن "مندور" جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة، لافتاً إلى الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة داخل المستشفي الجامعي.

كما تابع الدكتور ناصر مندور موقف الكليات من التقدم للإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والجودة، لافتاً إلى جاهزية كليات الزراعة ، العلوم ، طب الأسنان ، صيدلة لرفع الملفات إستعداداً للتجهيز لزيارة فريق الإعتماد من الهيئة .

وأشاد الدكتور ناصر مندور بتقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية خاصة تصنيف شنغهاي والذي ظهرت به جامعة القناة بالترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية و(401-500) عالميا لأول مرة في مجال علوم الإنسان البيولوجية بتصنيف شنغهاي 2023.

وأوضح أن الجامعة ظهرت بترتيب متميز في 7 مجالات أكاديمية في تصنيف شانغهاي للمواد الأكاديمية، هي مجال العلوم الزراعية، وهندسة المعادن، و العلوم البيطرية، والعلوم الصيدلانية، والعلوم البيولوجية، وعلم المواد والهندسة.

وهنأ الجامعة وعلماءها بوصول 16 عالم إلى قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين في العالم في الإستشهاد لعام 2023، مضيفاً إلى أنه للعام الرابع على التوالي- تم إختيار 16 باحثاً من جامعة قناة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين في العالم، الأعلى استشهادا لعام 2023، بزيادة عن العام الماضي حيث شملت القائمة 13 باحثا فقط.

وأضاف رئيس الجامعة أن القائمة تضم أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمجالات مختلفة، مؤكداً أن هذا الأمر يعد إنجازا جديد يضاف إلى إنجازات الجامعة، والذي يدل على ريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي كحصيلة لدعم الباحثين بالجامعة في مختلف التخصصات، موجهاً بزيادة النشر الدولي للمحافظة على هذا المستوى المتقدم وتخطيه.

ثم استمع رئيس الجامعة إلى تقرير من الدكتور محمد سعد زغلول حول الطلاب الوافدين مؤكداً على أن عدد الطلاب الوافدين زاد من 161 إلى 185 طالب وطالبة يمثلون 14 جنسية، مشيراً إلى بعض الآليات التي من شأنها زيادة هذا العدد في السنوات القادمة .

وتعليقاً على هذا التقرير - أكد الدكتور ناصر مندور أن زيادة عدد الوافدين يُعطي صقل للجامعة، ويعزز من سمعتها الأكاديمية على المستوى الدولي، مؤكداً على دعمه لكافة الآليات التي من شأنها تحسن وضع الطلاب الوافدين سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

كما عرض الدكتور محمد عبد النعيم لتقرير حول عمل صندوق التكافل الإجتماعي والدعم للطلاب غير القادرين.

وتعليقاً على هذا الملف - أشاد الدكتور ناصر مندور أن صندوق التكافل الإجتماعي يحظى بإهتمام كبير من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتم رصد وقت كبير لمناقشة هذا الملف، مؤكداً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الطلاب.

ثم بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة رقم( 444) ثم باشر المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المقدمه من القطاعات، والكليات.

كما وافق المجلس على منح 21 درجة دكتوراه و 53 درجة ماجستير.

فيما أوضح الدكتور ناصر مندور أنه في إطار الدور المجتمعي والخدمي تم تقديم 5 حملات للتوعية بأهمية التأمين الصحي الشامل، وفق توجهات القيادة السياسية لخدمة المواطن المصري، وتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين منها 270 مواطن.

وأكد الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة للقوافل الطبية المتوجهة لأبناء المجتمع بكل طوائفه وفئاته في جميع التخصصات الطبية، مشيراً إلى الإعداد لمزيد من المشاركات بالقوافل الطبية، والتجهيزات اللازمة لها، لخدمة أهالينا في القرى والمراكز المنتشرة بمحافظة الإسماعيلية، وإقليم القناة ككل.