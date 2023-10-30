محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات انطلاق أسبوع السلامة والصحة المهنية

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ ومديرية العمل بكفر الشيخ، وذلك بمقر كلية العلوم جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الوزير حسن شحاته وزير العمل، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ والمهندسة غادة ابوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء وممثلي مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والبترول.

قال محافظ كفرالشيخ ان الفاعليات تهدف إلي التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في الجامعات والشركات وأماكن العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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