ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات انطلاق أسبوع السلامة والصحة المهنية

رئيس جامعة كفرالشيخ
رئيس جامعة كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، اليوم الاثنين، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ ومديرية العمل بكفر الشيخ، وذلك بمقر كلية العلوم جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، و الوزير حسن شحاته وزير العمل، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ والمهندسة غادة ابوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء وممثلي مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والبترول.

قال محافظ كفرالشيخ ان الفاعليات تهدف إلي التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في الجامعات والشركات وأماكن العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

IMG-20231030-WA0031
IMG-20231030-WA0031
IMG-20231030-WA0029
IMG-20231030-WA0029
IMG-20231030-WA0028
IMG-20231030-WA0028
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس جامعة كفرالشيخ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ مياه الشرب والصرف الصحي