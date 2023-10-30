وزير الخارجية السعودي يثمِّن تأييد النرويج لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 03:11 م

ثمَّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم /الاثنين/، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وناقش وزير الخارجية السعودي - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدي - استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع.

وشدد - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - على أهمية التزام المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

