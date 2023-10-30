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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يثمِّن تأييد النرويج لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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ثمَّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم /الاثنين/، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. 
وناقش وزير الخارجية السعودي - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدي - استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع.

وشدد - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - على أهمية التزام المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
 

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