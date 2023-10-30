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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"القومى للترجمة" يُعلن تأجيل مناقشة كتاب "جدتى وأمى وأنا" للفلسطينية جين سعيد

كتاب جدتى وامى وانا
كتاب جدتى وامى وانا
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أعلن المركز القومى للترجمة، اليوم، تأجيل حفل إطلاق ومناقشة الطبعة العربية من كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" للكاتبة الفلسطينية جين سعيد المقدسى، وذلك ‏‎نظرًا للأحداث المؤسفة التي يمر بها الشعب الفلسطينى في غزة.

ونشر بيان له اليوم: " أن الكاتبة الفلسطينية جين سعيد المقدسي اضطرت إلى تأجيل حضورها إلى القاهرة للمشاركة في الندوة الخاصة بصدور الطبعة العربية من كتابها "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات"، والتي كان من المزمع عقدها يوم الأحد، الخامس من نوفمبر، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بمجرد تحديده".

تُعد الكاتبة الفلسطينية جين سعيد المقدسي، الشقيقة الصغرى لإدوارد سعيد المفكر الراحل وأحد أهم المثقفين العرب في القرن العشرين، نشرت العديد من الدراسات والمقالات ومن أشهر مؤلفاتها : "شتات بيروت: مذكرات حرب "1975-1990".

الكاتبه جين سعيد فلسطين المركزالقومى للترجمة جدتى وامى وانا