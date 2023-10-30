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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"عائلة طليقها".. كشف ملابسات فيديو التعدى على سيدة بشوارع حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للإعتداء من قبل أحد الأشخاص بحلوان.

تعود البداية عندما بتداول مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

و بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم") ، وبسؤالها إتهمت (شقيق وشقيقة طليقها ، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة) بقيامهم بالتعدى عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها . 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات فيديو فيديو التعدى على سيدة بشوارع حلوان عائلة طليقها