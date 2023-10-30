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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين في حادث مروري بميدان الرماية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخصان في حادث مروع بمنطقة الرماية في اتجاه مدينة السادس من أكتوبر إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل على الطريق أمام البوابة الأولي بهضبة الأهرام وتم إخطار شرطة النجدة ووصل رجال المرور وسيارة شرطة إلي موقع الحادث.

تم إغلاق حارة من الطريق في اتجاة مدينة السادس من أكتوبر ونقل المصابين إلى المستشفى وبدأ ضباط المباحث في عمل التحريات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بتوقف الحركة المرورية بطريق الرماية اتجاه السادس من اكتوبر وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة علي الطريق وتم إغلاق الطريق ونقل المصابين للمستشفيات والتحفظ علي السياراتين سبب الحادث واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة السادس من اكتوبر المرورية السرعة الزائدة