الدوري الممتاز.. طلائع الجيش يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بتقدم الآخير بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وشهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز هدف التقدم.

ونجح جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 25 في تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد شعبان لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب

وشهدت الدقيقة 30 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب أحمد متعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وفي الدقيقة 40 أحرز جودوين شيكا أوكوارا هدف تقدم طلائع الجيش عقب إرسال يسري وحيد تمريرة عرضية من جهة اليمين تابعها جودوين براسية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وشن سيراميكا كليوباترا العديد من الهجمات من أجل أحراز هدف التعادل ولكن لما يحالفهم الحظ.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.