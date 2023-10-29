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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لتنفيذ القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار

رئيس وزراء إسكتلندا
رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف
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دعا رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف، اليوم /الأحد/ لتنفيذ القرار العربي الذي تم التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة. 
وكتب يوسف - في تغريدة عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس " تويتر سابقا - "قرار الأمم المتحدة يجب أن ينفذ، ونحتاج لوقف أعمال العنف، ولدخول كميات كبيرة من المساعدات دون تأجيل".
وانتقد يوسف أمس، بريطانيا لامتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن قلقه البالع جراء معاناة كافة الأشخاص الأبرياء في غزة الذين يعانون من الحرب الإسرائيلية دون ارتكاب أي أخطاء.
يذكر أن المشروع العربي دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة، وطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق إلى قطاع غزة.

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