جلسة مرتقبة بين أوسوريو ومجلس الزمالك بعد الخسارة من إنبي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف أمام إنبي مساء الجمعة الماضي.

ويعقد الاجتماع مع المدرب الكولومبي أحمد سليمان وحسين السيد، المسؤولين عن ملف كرة القدم، للوقوف على أسباب خسارة الفريق أمام إنبي، ومناقشة احتياجات المدرب الكولومبي خلال المرحلة المقبلة.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.