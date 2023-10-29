المنتخب الأولمبي: معسكر الفريق قائم حتى لو بدون مباريات ودية

أكد محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن هناك اتصالات مكثفة مع عدد من المنتخبات من أجل توفير مباراتين وديتين للفريق خلال التوقف الدولي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وأضاف “حرب” في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أغلب المنتخبات الأوروبية واللاتينية التي خاطبناها من أجل الحضور إلى القاهرة لمواجهة المنتخب الأولمبي، اعتذرت بسبب صعوبة حجز الطيران بسبب الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة وإسرائيل.

وأكد محمود حرب، أن معسكر المنتخب الأولمبي سيقام في موعده، حتى لو لم يتم الاتفاق على مباريات ودية للفريق بأجندة نوفمبر.

ويسابق مسئولو اتحاد الكرة الزمن بحثًا عن مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبي، خلال معسكره المقبل في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد اعتذار منتخب أمريكا الأولمبي عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري لدواعي أمنية.

وخاطب اتحاد الكرة العديد من المنتخبات الأوروبية واللاتينية والآسيوية من أجل مواجهة المنتخب الأولمبي وديًّا خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه حتى الآن لم يتلقَّ ردًّا من أي فريق بالموافقة على العرض.