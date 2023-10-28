قبيل "أسبوع القاهرة السادس للمياه" ..سويلم يلتقي نائبة وزير الري بمالاوي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ليانا شابوتا نائبة وزير الرى بدولة مالاوى، وأشار سويلم الى ان إسبوع القاهرة للمياه أصبح بمثابة منصة للقارة الافريقية تعرض فيه رؤيتها وتحدياتها فى مجال المياه والمناخ .

وأضاف أن رؤية مصر تتضمن العمل على وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى وهو ما حققته مصر بنجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه خلال مؤتمر COP27 والتى تم خلالها اطلاق مبادرة AWARe التى تركز على تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الافريقية ، مشيرا لوجود إقبال متزايد من الدول الافريقية والمنظمات المختلفة على المشاركة فى هذه المبادرة الهامة

ووجه دعوة لدولة مالاوى للمشاركة فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة خلال الاسبوع الحالى ، وايضا المشاركة فى جلسة "المشاورات الخاصة بوضع أولويات أفريقيا المطلوب رفعها للمنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقدها يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣ ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأشار سويلم لأهمية التدريب و رفع القدرات الذى تقدمه مصر من خلال المركز الافريقي للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والذى تم انشاؤه تحت مظلة المبادرة .

وأكد سعى مصر لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الافريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الإمكاو) ، لتعزيز التعامل مع مختلف التحديات المائية.

من جانبها أعربت نائبة وزيرة الرى بدولة مالاوى عن سعادتها بزيارة مصر والمشاركة فى أسبوع القاهرة السادس للمياه ، مشيرة لأهمية المياه بإعتبارها مصدر الحياه

وأعربت عن رغبتها فى التعاون مع مصر فى مجال إدارة المياه بدولة ملاوى خاصة فى مجال توفير المياه النقية للمواطنين ، والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع المياه فى مالاوى ، والتدريب وتبادل الخبرات .

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