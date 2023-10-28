30 أكتوبر.. المؤتمر الدولي الـ15 لـ"تمريض عين شمس"

تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، مؤتمرها الدولى الخامس عشر بعنوان "نهج صحى واحد وعلوم التمريض نحو رؤية مصر 2030"، في الفترة من 30-2023/10/31 ، وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، د. سحر موسي عميد كلية التمريض بالجامعة، وتحت إشراف سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و د.منال صلاح رئيس قسم جراحي باطني ومقرر المؤتمر.

تعقد فعاليات المؤتمر من خلال الحضور عن بعد ، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض والطب والزراعة والعلوم من الجامعة بجانب بعض المتحدثين الأجانب من خلال المشاركة عن بعد من جامعات بأمريكا والهند وأندونيسيا والبحرين.