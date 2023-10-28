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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

30 أكتوبر.. المؤتمر الدولي الـ15 لـ"تمريض عين شمس"

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، مؤتمرها الدولى الخامس عشر بعنوان "نهج صحى واحد وعلوم التمريض نحو رؤية مصر 2030"، في الفترة من 30-2023/10/31 ، وذلك تحت رعاية  غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، د. سحر موسي عميد كلية التمريض بالجامعة، وتحت إشراف  سهام جرجس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و د.منال صلاح رئيس قسم جراحي باطني ومقرر المؤتمر.

تعقد فعاليات المؤتمر من خلال الحضور عن بعد ،  بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض والطب والزراعة والعلوم من الجامعة بجانب بعض المتحدثين الأجانب من خلال المشاركة عن بعد من جامعات بأمريكا والهند وأندونيسيا والبحرين.

التمريض رؤية مصر 2030 جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث كلية التمريض جامعة عين شمس
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