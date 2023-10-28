تعرف على تشكيل الجونة أمام فاركو في الدوري

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الجونة لمباراة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود.

في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا.

في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.