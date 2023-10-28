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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل الجونة أمام فاركو في الدوري

علاء عبد العال
علاء عبد العال
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أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

وجاء تشكيل الجونة لمباراة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود.

في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا.

في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط،  فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.

الجونة فاركو الدوري علاء عبدالعال احمد محمدي
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