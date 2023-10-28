الوديات أزمة داخل المنتخب الأوليمبي

تظهر في الآفق بوادر أزمة داخل المنتخب الوطني الأولمبي، بسبب الوديات، ويأتي ذلك بسبب قلة المنتخبات التي تملك تشكيلا أولمبيا خلال المرحلة الحالية، وظهرت الأزمة خصيصًا بعدما اعتذر المنتخب الأمريكي المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية عن مواجهة مصر.



وعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف علي المنتخب الأوليمي، حلا علي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن يتم الاتفاق مع منتخبات إفريقية من أجل تجهيز مصر، وهو ما كان يرفضه ميكالي لرغبته فى اللعب أمام مدارس من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ولكن أغلب المنتخبات اتفقت على وديات خلال الأجندة الدولية فى نوفمبر.



ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر لها العام المقبل، بعدما تأهل الفراعنة الصغار تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، عقب الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما وخسارة اللقب أمام المغرب.