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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 6 لصوص بينهم اجنبيان لقيامهم بأعمال سرقات في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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القت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 لصوص بينهم اجنبيان لقيامهم بأعمال سرقات بالعاصمة. 
تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية" والأخر "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب سحب السيارة بإستخدام سيارة ملك أحدهم " تم ضبط السيارتين " وضبط بحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مصوغات ذهبية) وأرشدا عن عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لإرتكابه واقعة سرقة (3 هواتف محمولة) بأسلوب "التسلق" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة شبرا ، وبإرشاده تم ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله (مدير محل هواتف محمولة).

وتمكن رجال المباحث من ضبط ( عاملان جمع قمامة ) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما (غطاء بلوعة صرف صحى – باب حديدى لأحد العقارات) وإعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب "الخلع" وإرتكابهما (واقعتين) سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما ("مالك مخزن وتاجر خردة "سيئى النية") تم ضبطهما وبحوزتهما (ميزان - باب حديد).

وفى عابدين تم ضبط (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول")  وبحوزتهما سلاح أبيض "خنجر" حال قيامهما بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من أحد الأشخاص كرهاً عنه حال سيره بدائرة القسم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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6 لصوص أعمال سرقات بالعاصمة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بأعمال سرقات بتكوين تشكيل عصابي بسرقة مبلغ مالى ت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى السرقة تشكيل عصابى تخصص سرقة مبلغ مالى رد خرطوش قسم شرطة شبرا قسم شرطة النزهة
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