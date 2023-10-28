ارتفاع ضحايا حادث صحراوي البحيرة لـ 32 شخصًا وإصابة 57 آخرين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس ركاب بعدد من السيارات واشتعال النيران فيهم بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الأسكندرية) بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، الي 32 قتيلا في الحادث.

فيما ارتفع عدد المصابين بالحادث لـ 57 شخصًا وتم نقلهم لمستشفيات وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج اللازم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأكدت الوزارة، أن الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.