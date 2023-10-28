ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث صحراوي البحيرة لـ 32 شخصًا وإصابة 57 آخرين

حادث البحيرة
حادث البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس ركاب بعدد من السيارات واشتعال النيران فيهم بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الأسكندرية) بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، الي 32 قتيلا في الحادث.
فيما ارتفع عدد المصابين بالحادث لـ 57 شخصًا وتم نقلهم لمستشفيات وادي النطرون والنوبارية لتلقي العلاج اللازم.
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأكدت الوزارة، أن الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.

إسكندرية الصحراوى البحيرة الطريق الصحراوي حادث تصادم اتوبيس صحراوي البحيرة محافظة البحيرة مصرعهم
ads