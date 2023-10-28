قصور الثقافة تفتتح مشروع "أهل مصر" ببورسعيد

شهد قصر ثقافة بورسعيد، مساء امس الجمعة، استقبال 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية في انطلاق مرحلة جديدة من مشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة بورسعيد تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 3 نوڤمبر المقبل.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه كلمة لاميس الشرنوبي، وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، حيث طالبت الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين، كما عبرت عن سعادتها بإقامة مشروع أهل مصر على أرض بورسعيد المدينة الباسلة وبلد البطولات والأمجاد، وبلغت تحيات د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، وتمنت للأطفال أسبوعا ثقافيا مميزا يثمر عن الاستفادة من المشروع.

وفي كلمته رحب المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، بالأطفال وطالبهم بالتعارف والاندماج بين بعضهم البعض لتكوين صداقات وثقافات مختلفة، والوقوف يد واحدة والحفاظ على الوحدة الوطنية، وحثهم على ضرورة التحلي بقيم الصدق والأمانة، وتمنى لهم بالاستفادة الكاملة من المشروع وتعلم فنون الورش، حتى نلتقي في ختام المشروع بنتاج مميز ومختلف على يد المدربين المتميزين.

تلى ذلك لقاء ثقافي قدمه محمد عبد القادر ابن مدينة بورسعيد، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر، وبدأ حديثه بتعريف الأطفال بتاريخ مدينة بورسعيد، المدينة الساحلية التي أنشئت منذ 154 عاما، بعد حفر قناة السويس بعشر سنوات، فهي مدينة مناضلة ومحاربة ضد الاستعمار، ثم تطرق بعد ذلك لمشاركته في حرب أكتوبر، حيث بدأ تجنيده في مدينة الشرقية وتعرضت وحدته للهجوم الإسرائيلي، فتم انتقالهم إلى صحراء مدينة الفيوم، ثم سافر إلى روسيا للتدريب على أسلحة الدفاع الجوي، وأشار أنه تخصص في قائد شاشة الرادار، ويسمون بعيون الجيش، ويرصدون الأجسام الغريبة من الطيران المعادي، ويبلغون قيادات الجيش ليتصدوا لهذا الطيران المعادي، فكان له أهمية كبيرة في حرب أكتوبر، وأصيب بالرأس والعين اليسرى حتى فقد النظر تماما، واختتم حديثه بالتأكيد على أنه من أجل الحفاظ على الوطن يهون كل شيء.

أعقب ذلك توزيع الأطفال على الورش الفنية والثقافية، فجاءت الورش الأدبية متضمنة ورشة كتابة السيناريو للكاتب وليد كمال وعرف الأطفال على مصطلح السيناريست بأنه كتابة سيناريو أفلام ومسلسلات، متحدثا عن كيفية كتابة السيناريو وتنمية إبداعهم في الكتابة، وفي ورشة الكتابة وإلقاء الشعر بدأ الشاعر محمود الحلواني بتعريف الأطفال معنى الشعر وتطوره والحديث عن أبرز الشعراء في الحياة الثقافية.

وفي جانب ورش الفنون التشكيلية جاءت ورشة التصوير بالموبايل للمدربين محمد إسماعيل، وأحمد فتحي بالحديث مع الأطفال عن قواعد التصوير المتعددة، ومعرفة تقنيات وزوايا التصوير، بينما تضمنت ورشة الرسم بالموسيقى ويقدمها الفنان وائل عوض الحديث عن تعريف الأغنية والمقطوعة الموسيقية التي تكون خالصة وبدون كلمات، والاستماع الي الموسيقى او الأغنية وترجمة ذلك بالرسم ع لوحة.

وفي مجال الإبداع الفني وورش الحرف اليدوية والتراثية، تناولت إيمان مجدي في ورشة المصنوعات الجلدية كيفية تصنيع الشنط والمحافظ الجلد باستخدام جلد طبيعي حور، وباترونات بسيطة والتعرف على الخامات المستخدمة، إلى جانب ورشة إعادة تدوير الخامات للمدربة نجوى عبدالعزيز، بينما تتضمن ورشة الأركت للمدرب حسني إبراهيم استخدام خشب بخامات مختلفة والرسم عليه وتحويله إلى تابلوه، وفي ورشة الشنط بالشبك للمدربة نجلاء شحاته أوضحت أنه يتم استخدام شبك وتطريزه بنظام الكانافاه على الشنطة بخيوط سلسلة أو قطيفة، بجانب ورشة الخرز للمدربة منى عبدالوهاب وتصنيع عدد من الشنط والأساور والمشغولات، وتحدث عماد عاشور مدرب ورشة الخيامية عن كيفية تصنيع قطعة فنية من الخيامية والتطريز عليها.

وعن ورش الأداء جاءت ورشة المسرح البشري ويقدمها المخرج محمد الدسوقي موضحا أنها ورشة ارتجالية محاكاة للواقع بتقديم عرض مسرحي عن مراحل مشروع أهل مصر، بينما قام ماهر كمال في ورشة الموسيقى بتدريب الأطفال على الموسيقى والغناء، والمقامات المختلفة لعدد من الأغاني المسجلة، كما قام الفنان ناصر عبد التواب في ورشة مسرح العرائس والأراجوز بتعليم الأطفال كيفية صنع العرائس، والتمثيل بها.

مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، مع أطفال القاهرة، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.

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