أفواج سياحية من ماليزيا والبرازيل فى معبد قصر قارون.. "صور"

رصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية، يأتى ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والاثار وتحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، وحسين عبد القادر مدير المنطقة في ظل الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

يواصل الموسم السياحى فى الفيوم توهجه، أكدت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى بمنطقة اثار الفيوم إلی تنامى معدلات الحركة السياحية الثقافية بمحافظة الفيوم حيث شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، إنتعاشة سياحية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استقبلت عدة أفواج متعددة الجنسيات.

شهد معبد قصر قارون اليوم زيارة افواج سياحية من ماليزيا والبرازيل للاستمتاع بجمال المنطقة الاثرية

أكدت نرمين عاطف مديرة الوعى الاثرى أن معبد قصر قارون، من أبرز عناصر الجذب السياحي بالمحافظة، وأعلى إيرادات سياحية من بين المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة، خاصة بعد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، والتي تلفت انتباه السياح إلى المكان.

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