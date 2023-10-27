هبوط حاد في أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو بعد المقاطعة

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 12:17 م

سجلت أسهم ماكدونالدز وستاربكس وبيبسيكو، تراجعا كبيرا خلال جلسة تداولات أمس الخميس 26 أكتوبر 2023 في السوق العالمية، جاء ذلك بعد المقاطعة الضخمة التي اتجه لها مواطني الدول المختلفة، بعد إعلان تلك الشركات تضامنها لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسجل سعر سهم ماكدونالدز تراجعا بنسبة وصلت إلى 0.85%، خلال تداولات أمس الخميس، لينخفض من مستوى 259.54 دولار إلى 255.83 دولار عند الإغلاق.

وبلغ معدل التراجع السنوي لـ سهم ماكدونالدز في البورصات العالمية، نحو 0.3%، لينخفض إلى المستوى الحالي، بختام جلسة أمس الخميس.

كما سجل سهم ستاربكس، تراجعا بنسبة وصلت إلى 1.41 %، خلال جلسة أمس، ليتراجع من مستوى 93.48 دولار تراجع إلى مستوى 92.67 دولار عند الإغلاق.

أما سهم بيبسيكو، فسجل تراجعا بنسبة 0.58%، حيث انخفض من مستوى 162.62 دولار عند الفتح إلى مستوى 161.41 دولار عند الإغلاق.