طقس الإسكندرية: شبورة مائية وسحب كثيفة وارتفاع في درجات الحرارة

أجواء خريفية سيطرت منذ ساعات الصباح الأولى على طقس الإسكندرية اليوم الجمعة وسط تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة، وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في الساعات القادمة.

جاءت درجات الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 11 كم/ ساعة، كما نسبة رطوبة 54%، مع عدم وجود احتمالية تساقط الأمطار، وانتشار الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، وتحذير السائقين من الالتزام بالسرعة المحددة لتجنب عدم الرؤية خلال الشبورة، ومنعًا لحوادث المرور.

وخلال بيان هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع " فيس بوك"، أعلنت عن وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ووصلت مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الجمهورية طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، القاهرة الكبرى 2000 متر، والإسكندرية 3000 متر.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٣ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية، جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٤٠ درجة مئوية.