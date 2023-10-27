صلاح عبدالله يوجه رساله بمناسبة ما حدث فى طابا

نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور له تعليقًا على الصاروخ الذى سقط على مدينة طابا فجر اليوم.

وعلق عبدالله "الصبر طيب يا طابا واحنا طيبين، ولكن يا أنتم اتقوا شر الحليم، بس كده"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير فى التعليقات معربين عن إستيائهم من إستفزازات العدو الإسرائيلي.

يشار إلى أن هناك إحدى الطائرات بدون طيار سقطت بالقرب من أحد المبانى بجوار مستشفى طابا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحدثت إصابات لعدد ٦ أفراد جراء الحدث.

يذكر أن المتحدث العسكرى علق على الواقعه فى بيان جاء فيه "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".