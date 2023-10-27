"عيالنا" تتجه لمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" إلى مدينة كفر الشيخ بمركز شباب مدينة الرياض برئاسة أ.منال منيب مدير إدارة القوافل الثقافية، وذلك لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ برئاسة أ.،جيهان حنفى.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة.

حيث بدأت فعاليات القافلة بتقديم ورش فنية متنوعة قدمها فنانو المركز القومي لثقافة الطفل منها ورشة طباعة على الورق بالاستنسيل، ورشة صنع عروسة، ورشة أورجامى، ورشة إعادة تدوير ورسم علم مصر، ورشة رسم على الوجه، ورشة تشكيلات ورقية شكل الدبابة.



كما تم تقديم ورشة تفاعلية عن انتصارات أكتوبر والتعريف بالمصطلحات المستخدمة فى الحرب من خلال لعبة البحث عن الكنز وابحث عن أوجه الاختلاف بالإضافة إلى فقرة المسابقات الثقافية.

كما تم تقديم العديد من العروض الفنية منها عرض عرائس الماريونيت لفرقة كروكي للفنان خالد الخريبى والفنان أحمد مصطفى، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان موسى والملاغي أحمد مصطفى.

واختتمت القافلة بإهداء الأطفال مجموعة قصص من أحدث إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.