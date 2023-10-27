مصادر مطلعة لـ«‎القاهرة الإخبارية»: وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث وبدء التحقيقات الأولية

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 03:06 ص

قالت مصادر مطلعة لـ قناة ‎القاهرة الإخبارية إنه تم وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات الأولية.

وكانت قد أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا وفيات في حادث طابا وإصابات طفيفة تلحق بـ٦ مواطنين.

وأضافت المصادر أن الحادث استهدف مبنى إسعاف مدينة طابا والسكن المخصص لإدارة مستشفى طابا.

كانت قد أفادت مصادر مطلعة أنه فى إطار التصعيد الجاري في غـزة سقط صاروخ فى طابا، مما أسفر عن إصابة 6 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

المصادر أشارت إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد للكشف عن ملابسات ما جرى.