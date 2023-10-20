الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لدعم غزة.. السوهاجية ينظمون مسيرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية| صور

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
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شهدت محافظة سوهاج وقفة تضامنية ومسيرات حاشدة بميدان الشبان المسلمين لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين.


وتشهد محافظات الجمهورية اليوم الجمعة مسيرات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين، وللتنديد بالهجوم الغاشم والاعتداء الذي يقوم به الكيان الصهيوني بقطاع غزة، والاحتجاج على ضرب مستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بينهم أطفال ورضع،

وفي القاهرة، نظم الآلاف من أبناء محافظة القاهرة مسيرات تضامنية لتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل منها "القيادة السياسية... أحنا معكم في القضية"، "فلسطين عربية" "بالروح بالدم نفديك يا يا فلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

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