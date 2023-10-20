رئيس النواب الأردني: نأمل في تحرك أكبر من الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والأردن راسخة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، كما أن مصر والأردن ترفضا تماما تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء والأردن.

قال أحمد الصفدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، خلال التغطية الخاصة على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إن موقف مصر والأردن مشرف وهناك اتفاق ورؤى فيما يخص القضية الفلسطينية.

وتابع: نأمل أن يكون هناك تحرك أكبر من الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، هناك العديد من الآمال التي نعول عليها من قمة السلام بالقاهرة المقرر انعقادها غدا.