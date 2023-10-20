شاهد.. حشود بميدان المحافظة في الدقهلية لنصرة غزة وتأييد قرارات الرئيس

خرج الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية اليوم الجمعة في ميدان المحافظة بالمنصورة إلى ميدان المحافظة وبمحيط ميدان الطيارة والنصب التذكاري من كل مكان لدعم الشعب الفلسطيني في محنته التي يعيشها منذ 15 يوما من القصف من العدو الإسرائيلي ولدعم صمودهم والإعلان عن أن دمائهم واحدة وأن كل ما يضرهم يؤلم الشعب المصري وتأييدًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض تهجير الفلسطينيين.

وتوافد أعضاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، واللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة حازم نصر رئيس اللجنة، وإيهاب نظيم وكيل اللجنة، وذلك بعد آداء صلاة الغائب بالمساجد على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

وأغلقت الأجهزة الأمنيةً ميدان المحافظة وشارع الجمهورية في اتجاه المحافظة وشارع قناة السويس مع خلق مسارات مرورية جديدة لتيسير حركة المرور.

ووقف الألاف رافعين العلم المصري والفلسطيني، ورددوا الهتافات ضد مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر على مقتل العديد من الأبرياء والأطفال والنساء كما أعلنوا عن دعمهم وتفويضهم للرئيس السيسي في هذه اتخاذ القرارات المناسبة لهذه المرحلة.

ورددوا الهتافات منها: "لبيك لبيك لبيك يا أقصي، والله أكبر، لا اله إلا الله، فلسطين عربية، يا فلسطين أحنا فداكي يا فلسطين، دمنا فداكي يا فلسطين، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، ورفع المصريون العديد من اللافتات تضامنا مع غزة، مصر وغزة ايد واحدة:" تضامن مع غزة الشعب المصري والشعب الفلسطيني ايد واحدة ولن يتخلى عن الفلسطيني".

في السياق ذاته عقدت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالدقهلية اجتماعا طارئًا بمقر الحزب العربي الناصري بالمنصوره حضره عدد من قيادات الأحزاب السياسية والقوي الوطنية والشعبيه لمناقشة الاحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن الحضور التأييد الكامل لموقف ألرئيس السيسي ضد محاولات الكيان الصهيونى تهجير الأخوة الفلسطينيين في غزة في محاولة من الكيان الصهيونى لطمس الهويه الفلسطينية، وأن الشعب المصري يد واحده ضد هذا الكيان الصهيونى الإرهابي ومن وراء هذا الكيان أمريكا والاتحاد الأوروبي والغرب الصهيونى.

كما أعلنت اللجنة الشعبية الفلسطينية استمرار موقفها الداعم للشعب الفلسطيني بكل اشكال الدعم السياسي والاعلامي والمعنوي، وأن اللجنة الشعبية الفلسطينية في محافظة الدقهلية في انعقاد مستمر، والتجهيز لحملات التوعية والمقاطعة والمشاركة في كل الفاعليات السياسية التي تدعو لها كافة الأحزاب السياسية والقوة الشعبية في الدقهلية.

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