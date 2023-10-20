الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الهلال الأحمر العراقي" : تجهيز 32 طنا من المساعدات الغذائية لإرسالها إلى غزة

الهلال الأحمر العراقي
الهلال الأحمر العراقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن تجهيز 32 طنا من المواد الغذائية بالتعاون مع الحكومة العراقية لإرسالها جوا إلى فلسطين.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم /الجمعة/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الهلال الأحمر العراقي جهز دفعة من المساعدات الغذائية تبلغ 32 طنا بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى الشعب الفلسطيني".. مضيفة أن هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى).

وأوضحت أنه نتيجة للأحداث الدامية التي تشهدها غزة واستجابة لنداء الإغاثة الذي تقدم به الهلال الأحمر الفلسطيني قررت جمعية الهلال الأحمر العراقي تقديم تبرعات مالية وعينية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
 

ads
فلسطين الحكومة العراقية الهلال الأحمر العراقي
ads