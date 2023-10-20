"الهلال الأحمر العراقي" : تجهيز 32 طنا من المساعدات الغذائية لإرسالها إلى غزة

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 02:52 م

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن تجهيز 32 طنا من المواد الغذائية بالتعاون مع الحكومة العراقية لإرسالها جوا إلى فلسطين.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم /الجمعة/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الهلال الأحمر العراقي جهز دفعة من المساعدات الغذائية تبلغ 32 طنا بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى الشعب الفلسطيني".. مضيفة أن هذه الحملة تتم تحت عنوان (فزعة عراقية للأقصى).

وأوضحت أنه نتيجة للأحداث الدامية التي تشهدها غزة واستجابة لنداء الإغاثة الذي تقدم به الهلال الأحمر الفلسطيني قررت جمعية الهلال الأحمر العراقي تقديم تبرعات مالية وعينية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

