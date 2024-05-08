المقاومة الإسلامية في العراق تصيب هدفًا حيويًا في إيلات

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بأن المقاوم الإسلامية في العراق استهدفت هدفًا حيويًا في مدينة إيلات الإسرائيلية المعروفة بـ "أم الرشراش"، باستخدام الطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في سلسلة عملياتها.



وقالت الفصائل المسلحة لاعرفية في بيان له عبر قناتها على تليجرام: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في إيلات “ ام الرشراش " بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر".