ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

15مايو المقبل.. بعثة الأهلي تسافر إلى تونس لمواجهة الترجى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السفر إلى تونس يوم 15 مايو الجاري، استعدادًا لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الأفريقي، المقرر لها 18 مايو بملعب حمادي العقربي برادس.

وانتهت إدارة الأهلي من استخراج التأشيرات للاعبين والجهاز الفني والإداري وكل أفراد البعثة والتي ستضم جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية، كما تم الاستقرار على أن يتولي محمود الخطيب، رئيس النادي رئاسة بعثة الفريق في تونس مع سفر جميع أعضاء مجلس الإدارة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكون بروفة نهائية قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في النهائي الأفريقي.

وقرر «كولر» الدفع بعدد كبير من اللاعبين البدلاء في مواجهة بلدية المحلة بالدوري وإراحة معظم العناصر الأساسية خوفًا عليهم من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في ظل الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها عدد من نجوم الفريق والتي كان آخرها إصابة أحمد عبدالقادر جناح الفريق في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن النهائي الأفريقي.

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر