رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أمير قطر في الرياض

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 01:53 م

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الجمعة في الرياض.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن الجانبين اتفقا على أن الخسائر في أرواح المدنيين كانت صادمة ومأساوية، وشددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة كما تم الاتفاق على بذل كل ما في وسعهما لمنع ذلك.

وقال سوناك إن "حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم هذه الجهود وإنهاء عذاب الضحايا وأسرهم".

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة واتفقوا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين الذين يعانون.

وأضافت الحكومة البريطانية أن الجانبين يتطلعا إلى الاجتماع مرة أخرى قريبا لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

