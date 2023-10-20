الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طفلة من غزة تثير الجدل على السوشيال ميديا لسبب صادم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة لم تبلغ من العمر سوى ٥ سنوات ومصابة في رأسها نتيجة عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يرحم أحدا من أبناء غزة.

وكانت قد ظهرت الطفلة بإصابة بالغة في الرأس وقد أدت هذه الإصابة إلي خياطة الجرح ١٧ غرزة بدون بنج نظرا لقلة الإمكانيات الطبية في مستشفيات غزة.

وكان قد علق رواد السوشيال ميديا على صورة مريم قائلين: “الآن الوضع كارثي والله بكتب هذا التعليق والقصف والنار من كل مكان ولا يوجد كلام يعبر عن ما اسمعه واشاهده من النافذة  وانها كنت واخده تحتاج الى  غرز وببنج وكنت بموت من شدة الالم وصعوبة الاصابة وقلة الامكانيات الطبية”.

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غزة فلسطين طفلة تثير الجدل السوشيال ميديا اصابة بالغة
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