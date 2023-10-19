رئيس الإمارات يبحث مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الخميس/، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة سيندي ماكين، التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والبرنامج لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد، شدد - خلال اللقاء - على ضرورة تأمين ممرات إنسانية عاجلة لتمكين المنظمات الإقليمية والدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ومد يد العون لهم.

كما تناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والبرنامج خاصة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتأمين الغذاء للفئات المحتاجة في المناطق الفقيرة ومناطق الكوارث والصراعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد رئيس الإمارات حرص بلاده على دعم برنامج الأغذية العالمي في مختلف مناطق العالم من منطلق نهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب المحتاجين ومد يد العون لهم، مشيرا إلى أهمية تعزيز التضامن الإنساني الدولي في التعامل مع أزمات الغذاء في العالم لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن والسلم العالميين.

ومن جانبها، عبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديرها لدور دولة الإمارات المؤثر وتعاونها المستمر مع البرنامج خاصة في دعم المتضررين في مناطق الصراعات والكوارث، كما ثمنت مبادراتها الرائدة في مجال مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي ونهجها في مجال الابتكار وتعزيز حلول الأمن الغذائي المستدام.