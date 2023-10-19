تنبيه مهم للمديريات بشأن صرف حافز تطوير التعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار تطبيق وتطوير منظومة التعليم، وحرصا من القيادة السياسية على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة من خلال صرف حافز التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى.

أوضحت الوزارة وفقا لخطاب موجه للمديريات التعليمية، أنه بناءا على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنات وزارة التربية والتعليم- الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين لصرف حوافز تخصص لمدرسي وموجهي ومديري ووکلاء رياض الأطفال ومدرسي وموجهي ومديري والوكلاء بالمدارس الابتدائية، والمدارس المتعددة المراحل

بالصفوف من الأول إلى السادس الإبتدائي.

وبالعرض على الوزير وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الإبتدائي للفئات المستحقة في صرف حافر تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

كما يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرفكم بيلد ٣٠/٣ حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافاتكم بالدعم المخصص لهذا الغرض.

