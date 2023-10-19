الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اللبناني: التوافق مع السفراء العرب على رفض تهجير وتوطين الفلسطينيين في بلد آخر

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
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أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، التوافق مع السفراء العرب لدى لبنان خلال اجتماع اليوم على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر.

وأوضح بوحبيب - في بيان له اليوم - أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة دخول المساعدات فورا إلى غزة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل.

وقال وزير الخارجية اللبناني أنه لمس في الاجتماع الوزاري في جدة بالأمس تماسكا عربيا في مقاربة العدوان على غزة، داعيا إلى استثماره لاقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم.

وأشار إلى أن الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وأخيرا بالفلسطينيين.

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عبد الله بو حبيب لبنان الإسرائيلي
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