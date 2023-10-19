إلغاء الفقرات الفنية لحفل افتتاح البطولة العربية للشركات حدادا على شهداء غزة

أعلن المهندس حسن كامل، رئيس اتحاد الشركات، اليوم الخميس، عن إلغاء الفقرات الفنية لحفل افتتاح البطولة العربية للشركات حدادا على أرواح شهداء غزة.

وأشار رئيس الاتحاد، خلال قرعة البطولة، إلى أنه نظرا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والممارسات غير الإنسانية في حق أشقائنا بدولة فلسطين جرى إلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التي كان مخطط لها سواء خلال البطولة أو ضمن أنشطة الاتحاد.

وأكد أنه كان هناك اتجاه لتأجيل البطولة لكن نظرا لضيق الوقت وبدء توافد الوفود العربية تقرر إقامة البطولة دون أي مظاهر احتفالية.



تشارك في البطولة 5 دول عربية، هي: مصر والأردن والعراق وتونس والجزائر، وتقام المنافسات في ألعاب: خماسيات كرة القدم للصالات، وتنس الطاولة، وكرة اليد.

وتفتتح البطولة غدا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الإتحاد العربي للشركات، والمهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد المصري للشركات، ويحيى السيد، سكرتير عام الإتحاد العربي ومدير البطولة، وقيادات الشركات ورؤساء الوفود العربية.