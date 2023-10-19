مدرب سلة الزمالك: بطولة السوبر مهمة لنا والأهلي أفضل الفرق داخل القارة

تحدث أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك، عن مباراة فريقه المنتظره أمام الأهلي في كأس السوبر المصري لكرة السلة المقرر لها غدا الجمعة بالبحرين .

وقال مرعي في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، مباراة السوبر مهمة لنا خاصة بعد تعثر الزمالك في الموسمين الماضيين ولابد من العودة لحصد الألقاب مرة أخري .

أضاف ، يسعدنا مواجهة الأهلي لانه ضمن أفضل فرق أفريقيا ومصر في كرة السلة .

وفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 89-84

في المباراة الودية التي أقيمت بينهما السبت الماضي علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري .

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.