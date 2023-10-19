وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بالقصف الاسرائيلى على قطاع عزة ومستشفى المعمدانى .

ردد العمال هتافات " عمال مصر قالوها قوية فلسطين عربية، بالروح والدم نفديكى يا فلسطين ، ولا تهجير ولا توطين "، عيشى عيشى يا فلسطين، تسقط تسقط اسرائيل" ورفعوا علمى مصر و فلسطين.

يأتى ذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشئات وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

IMG-20231019-WA0023

IMG-20231019-WA0022

IMG-20231019-WA0024

IMG-20231019-WA0025

IMG-20231019-WA0026

IMG-20231019-WA0027

IMG-20231019-WA0028

IMG-20231019-WA0020

IMG-20231019-WA0019

IMG-20231019-WA0018

IMG-20231019-WA0016

IMG-20231019-WA0017

IMG-20231019-WA0015