الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وقفة احتجاجية لعمال مصر تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

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نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بالقصف الاسرائيلى على قطاع عزة ومستشفى المعمدانى .
ردد العمال هتافات " عمال مصر قالوها قوية فلسطين عربية، بالروح والدم نفديكى يا فلسطين ، ولا تهجير ولا توطين "، عيشى عيشى يا فلسطين، تسقط تسقط اسرائيل" ورفعوا علمى مصر و فلسطين.
يأتى ذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشئات وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

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