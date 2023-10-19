الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس بقيمة 35 جنيها على مستوي محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2380 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2720 جنيه للبيع و 2743 جنيه للبيع.

بلغ سعر عيار 18 نحو 2040 جنيه للبيع و 2057 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1587 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 19.04 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 84.6 ألف جنيه للبيع زو 85.303 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.72 مليون جنيه للبيع و 2.74 مليون جنيه للشراء.