الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس بقيمة 35 جنيها على مستوي محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2380 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2720 جنيه للبيع و 2743 جنيه للبيع.

بلغ سعر عيار 18 نحو 2040 جنيه للبيع و 2057 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1587 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 19.04 ألف جنيه للبيع و 19.2 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 84.6 ألف جنيه للبيع زو 85.303 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.72 مليون جنيه للبيع و 2.74 مليون جنيه للشراء.

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سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم
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