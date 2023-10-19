برلماني: أين المجتمع الدولي من جرائم إسرائيل ؟

أكد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، أن بيان البرلمان عبر عن الشعب المصرى الذى خرج أمس فى كل الميادين والجامعات والنقابات دعما للقيادة السياسية ومساندة للشعب الفلسطيني الأبى ضد العدوان الصهيوني الغاشم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لنظر تطورات القضية الفلسطينية.

وتسائل: أين المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؟، مشيرا إلى أن العالم الغربي ظل مئات وعشرات السنين يطالعنا بمحبته للسلام والإنسانية من أجل الحفاظ على الحياة والنفس، اليوم شعب بأكمله يباد نساء تشرد وشيوخ وأطفال تقتل ولم يتحرك أحد منهم، بل نجد منهم من يدعم ويكذب.

وقال: "أفتخر بأن يكون رئيسى عبد الفتاح السيسى، وأثق فى ذكائه وقدرته وقوته، وقدرته على حماية الأمن القومي المصري، ونؤيد الرئيس السيسى ونفوضه فى كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري".