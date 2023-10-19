الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصناعات الغذائية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والتأكيد علي قرارات الرئيس

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش
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شاركت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ولفيف من قيادات النقابة ورؤساء لجان نقابية وعمال، الوقفة التضامنية التي خرجت صباح اليوم من أمام اتحاد عمال مصر، وذلك للتأكيد علي مساندة عمال مصر للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مساندة مصر للقضية دون المساس بأمن مصر القومي. 

وتأتي تلك المشاركة بالتزامن مع إعلان النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية من الإسكندرية حتي أسوان، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض باتخاذ ما يراه من قرارات تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب من جموع الشعب المصري الالتفاف خلف القيادة السياسية الرشيدة والتي تدير الأزمة منذ اللحظة الاولي بمنتهي الحكمة والثبات بما يخدم القضية الفلسطينية ويعمل علي وقف التصعيد. 

كما تشيد النقابة بموقف مصر من استضافة قمة مصرية أردنية اليوم للعمل علي وقف التصعيد وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات إلي قطاع غزة.

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