ضبط متهم استولى على أموال المواطنين بالمنيا من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى

نجحت قوات الأمن ورجال المباحث في القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية. وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.