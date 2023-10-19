الداخلية تحتفل باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا بتنظيم إحتفالية بإدارة مرور المنيا لعدد من أطفال إحدى جمعيات رعاية المكفوفين وضعاف البصر ، حيث تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

كما تضمنت الإحتفالية قيام عدد من أبناء الجمعية بتقديم مواهبهم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلى عن الجمعية وأهدافها وكيفية التعامل مع حاملى العصا البيضاء من المكفوفين بالإضافة إلى عرض نماذج مصنعة من العصا البيضاء بأيدى أبناء الجمعية.

من جانبهم توجه القائمين على إدارة الجمعية بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ودعمها المستمر للمشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية.