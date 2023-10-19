«الصحة»: دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء للتعامل مع الأحداث في قطاع غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجيها واضحا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأكد من جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي نتائج أو أحداث طارئة بسبب الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الوزارة تتحرك في هذا الإطار على أكثر من محور رئيسي، التأكد من زيادة أعداد وكفاءة الفريق الصحي الموجود في شمال سيناء أو المحافظات القريبة منها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ المحور الثاني هو التأكد من أعداد الأسرة في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة وجهوزيتها لاستقبال أي مصابين، أما الأمر الثالث فهو التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والمخزون الكافي من الدم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "ثالثا، نتيجة لقطع المياه عن الفلسطينيين، فإن بعض الأمراض والأوبئة قد تظهر، وبالتالي فإن هناك خطة للقطاع الطبي الوقائي للتعامل مع أي احتمالات لأمراض وبائية".

وذكر، أنّه تم دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء بفرق من الأطباء في تخصصات كثيرة منها العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحات الأوعية الدموية والجراحة العامة.

