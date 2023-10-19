ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17269 طن تشمل 5937 طن جبس معبأ و6633 طن رمل و1450 طن ملح معبأ و498 طن أسمنت معبأ و 1200 طن مولاس و 1551 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62908 طن تشمل 9385 طن حديد و9545 طن خردة و1790 طن ابلاكاش و23473 طن ذرة و9060 طن سكر و4255 طن قمح و5400 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4215 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49791 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 415413 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5717 شاحنة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة ماضية وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً في إجراءات تمً التعاون فيها مع هيئة ميناء دمياط