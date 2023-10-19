"المصريين الأحرار": نزول المصريين في الشوارع والميادين عبر عن تأييد الرئيس السيسي

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نزول المصريين أمس في الشوراع والميادين، جاء ليعبرعن تأييده للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن كل شبر من أرضنا مصر.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، الشعب المصري دائمًا فى الوقت الذى يشعر فيه بالخطر على بلده يقف خلف القيادة السياسية، موضحًا أن الشعب المصري بأصالته يكون ملتفًا حول بلده.وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، مصر دائمًا داعية إلى السلام، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس كانت كلمة تاريخية، أما الموقف الدولي فإنه لا يتوقع أى من الاستجابة أو التحرك الإيجابي.

وكان حزب المصريين الأحرار قد أدان برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحي؛ ويرى الحزب أن ما حدث وصمة عار في جبين الإنسانية ويمثل إبادة جماعية وعدوان إرهابي غاشم.

وقال الحزب في، إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمنشآت المدنية والخدمية انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، وهو انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة، مطالبًا القوى العظمى والمجتمع الدولي الاضطلاع إلى مسؤولياته والتدخل للتضامن مع مساعي مصر الجادة والرامية لإرساء السلام.

واستنكر حزب المصريين الأحرار حالة الخذلان التي يتبناها كافة المنظمات الدولية والحقوقية اصاحب الشعارات الرنانة من تلك الأحداث الدامية التي تنتهك الإنسانية وتسفك دماء الأبرياء.