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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. المنطقة الأزهرية بسوهاج تنظم وقفة احتجاجية لدعم غزة

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
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نظمت المنطقة الازهرية في محافظة سوهاج التابعة لمشيخة الأزهر وقفة احتجاجية اليوم لدعم أهالي غزة ضد العدوان الاسرائيلي ودعم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

حيث تم تنظيم الوقفة بقيادة الدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج وبحضور العشرات من الطلاب بالمعاهد الازهرية بسوهاج وعدد من أهالي المحافظة.

يذكر ان جامعة سوهاج ايضا نظمت وقفة احتجاجية اليوم وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب ب"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وأحنا معاك" يافلسطين يافلسطين احنا معاكي يافلسطين" " "غزة غزة أرض العزة".

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