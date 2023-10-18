مصر السند والأمان.. «ماعت» تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

قالت مؤسسة ماعت للسلام، إن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية لإدخال المساعدات إلى غزة، والتكاتف لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم اللانسانيه التي يمارسها العدوان الاسرائيلي.

وأضافت ماعت، في بيان لها، أن كل هذا يحدث وسط صمت رهيب وغريب من قبل المجتمع الدولى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة علي مدار تاريخها للدفاع عن القضية القومية الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت ماعت إلى موقف مصر الدائم في الدعوى للسلام كمنهج مصري، حيث إن القيادة السياسية المصرية دائمًا وأبدًا تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود وقد بذلت جهودًا كبيرة من أجل تحقيق حل عادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مُستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وثمنت رفض مصر أي إجراءات أحادية الجانب من الكيان المُحتل، بما في ذلك ضم القدس الشرقية أو بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطي.