وفد من الأمم المتحدة يزور دمياط لبحث دعم التنمية المستدامة

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء مع ممثلى قسم التقييم والتفتيش " OIOS-IED" بمكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة بنيويورك ، وذلك لمناقشة مدى فعالية البرامج التى تم تنفيذها فى إطار التعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHabitat، وما أسفرت عنه من نتائج تتفق مع الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة خلال الفترة ٢٠٢٠_ ٢٠٢٣ ، وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ..

وفى هذا السياق،استعرضت " الدكتورة منال عوض " أبرز أوجه التعاون مع البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى ما تم تنفيذه من نتائج جاءت من خلال مشروع محطة معالجة صرف صحى طبل، والتى تم تنفيذها بتكنولوجيا مبتكرة ساهمت فى حل مشكلة الصرف الصحي بالقرية وتغطيتها بتلك الخدمة ، و تحسين جودة الحياة بها ، هذا إلى جانب ما قدمه المشروع من تطوير لقدرات العاملين بهذا المجال .

واستكملت " المحافظ " حديثها عن محاور التعاون بالاشارة إلى مشروع حيّنا الذى يجرى بمنطقة الشعراء، لافتة الى أن هذا المشروع سيتحقق من خلاله نتائج تساهم فى تطوير المنهجية المتبعة فى عملية التخطيط والتصميم الحضرى مما يعزز فعالية وشفافية وكفاءة واستدامة عملية التخطيط والتغلب على التحديات المرتبطة بإدارة الأراضى ومشكلات التعديات و البناء العشوائى و تنفيذ مشروعات تخطيط عمرانية ، هذا إلى جانب تعزيز مشاركات المواطنين وملاك الأراضى مع الادارة المحلية ذات الصلة .

أما بالنسبة إلى مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى سياقات الهجرة ،فقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يساهم فى تحسين الوصول إلى الخدمات الموثوقة والفرص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين واللاجئين فى عدد من المحليات المضيفة ، و لفتت إلى أنه تم اختيار مدينتى دمياط الجديدة و كفر البطيخ حيث يوجد بهما اكبر عدد من اللاجئين ، حيث ساعد البرنامج الإدارة المحلية فى تطوير تدخلات مستدامة من أجل تعزيز بناء بيئة شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وكذلك تعزيز قدرة مجتمعات اللاجئين والمجتمع المضيف على الصمود فى مواجهة التحديات ، كما أضافت إلى أن البرنامج قد ساعد فى إعداد دراسات و مخططات تفصيلية ورسومات لإعادة تخطيط المناطق المفتوحة بمدينة رأس البر تحديدًا منطقة الجربى بما يساهم فى الإرتقاء بالشكل الحضارى لتلك المنطقة السياحية ..

و أكدت " الدكتورة منال عوض " أن المحافظة تحرص على مد جسور التواصل مع المجتمع الدولى ، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ، حيث لفتت إلى أن المحافظة حققت نجاح كبير مع عدد من منظمة الأمم المتحدة و عدد من المنظمات الدولية، مشيدة بالجهود التى تم تنفيذها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة عدد من المشكلات ووضع حلول لها ، من خلال إعداد دراسات شاملة لجميع الجوانب ، علاوة على ما تضمنه هذا التعاون من إطلاق برامج تدريبية للعاملين بالمجالات ذات الصلة بتلك المشروعات، الأمر الذى ساهم فى تحقيق عدد من المحاور والرؤى التى تعزز الاستراتيجيات التنموية ، لاسيما تحقيق أهداف الاستدامة.