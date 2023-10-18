داليا عبد الرحيم بمؤتمر الإفتاء: أعظم ما ابتليت به الأمة جرأة البعض على الفتوى والاجتهاد بدون علم

شاركت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، نائب رئيس القطاع الإخباري لشئون الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء تحت عنوان: الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.

وقالت داليا عبد الرحيم: إن من أعظم ما ابتليت به أمة الإسلام جرأة بعض الناس على الفتوى والاجتهاد في دين الله بغير علم ولا صلاحية لهذا المقام العظيم؛ ذلك أن المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومُبَلِّغ عن الله تعالى، المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات الفتوى ورجالها كبيرة في ضرورة مسايرة العصر بمعطياته التي يعيشها الناس في التعامل مع هذه التكنولوجيا الرقمية؛ خاصة في ظل هـذه التحديات صارت الحاجـة ملحة لاستخدام استراتيجيات جديدة لنشر الدين الوسطي، والفكر المستنير، وتقديم خطابات تواجه خطابات العنف والكراهية والتشدد والإرهاب؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى الفتوى الإلكترونية نظرا لما تتمتع به من سرعة الانتشار، وقوة التأثير في الواقع.

وتابعت: أن التكنولوجيا الرقمية تعد هدفًا من أهـداف التنمية المستدامة من خلال تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اجتماعية تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، والمفتي يجب أن يكون موسوعيًا يتصف بصفات علمية معينة تمكنه من التصدر للفتوى، وأن يكون متقنا للغة العربية، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتي داخل التخصص، خاصة في وقت فرض فيه التطور في وسائل التواصل تنوعا في كافة المجالات، محذرا من خطورة استخدام الجماعات المتطرفة لهذا التطور، بما يوجب على المفتي مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم هؤلاء المتشددين .